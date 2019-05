Governo, Salvini: Nessun contrasto tra decreto Sicurezza e Famiglia

Milano, 18 mag. (LaPresse) - Di Maio ha posto come priorità, per il Cdm di lunedì prossimo, il decreto Famiglia e lei il dl Sicurezza: "Va benissimo, non vedo che contrasto c'è tra aiutare le famiglie e garantire sicurezza". Così il vicepremier Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea nazionale di Confagricoltura.

