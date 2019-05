Governo, Salvini: Mi immagino avanti con Di Maio, per me finiti toni aspri

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Mi immagino di continuare a lavorare positivamente con Di Maio, tranne le ultime settimane in cui ci sono stati toni aspri. Per me sono finiti, il passato è passato". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

