Governo, Salvini: M5S? No ripercussioni, ognuno sceglie suoi alleati Ue

di lrs/mad

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Ci saranno ripercussioni sull'alleanza di governo? "No, anche perché non commento quello che fanno i miei alleati di governo. Quando il mio amico, prima che collega, Luigi Di Maio è andato a incontrare a Parigi qualcuno che poi mette in difficoltà il governo italiano, mi tengo le mie riserve. Ognuno si sceglie le sue alleanze. Negli anni passati i Cinquestelle erano alleati con AfD. La polemica locale è piccola rispetto a un progetto grande. Non so se ce la faremo, ma noi ci diamo un obiettivo grande, perché l'attuale Ue sta portando il conflitto all'interno dell'Europa". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza 'Verso l'Europa del buonsenso', che dà il via alla campagna elettorale per le elezioni europee, con rappresentanti di AfD, 'Veri finlandesi' e Partito popolare danese.

