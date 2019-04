Governo, Salvini: M5S cambia idea troppo spesso, mi secca lavorare così

di dab

Milano, 28 apr. (LaPresse) - "I Cinque Stelle si devono mettere d'accordo tra di loro. Il ministro dice una cosa e il suo vice sostiene l'opposto. Il percorso sulle Province è stato deciso insieme. Il problema è che cambiano idea troppo spesso. Non solo in questo caso. Ma anche sulla flat tax, sull'immigrazione o sulle autonomie. Non si può dire contemporaneamente sì, no e forse. Se poi Di Maio ha un modo per sistemare scuole e strade senza enti intermedi sono pronto ad ascoltarlo. Però mi secca lavorare settimane per scoprire che hanno una nuova opinione". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista a 'La Stampa', a proposito dei rapporti interni alla maggioranza, dopo l'ennesimo scontro tra le due forze protagoniste del contratto di governo.

