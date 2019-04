Governo, Salvini: M5S? Ai miei dico di non rispondere e di lavorare

di lrs

Milano, 1 apr. (LaPresse) - "Mi spiace che ci sia ancora qualcuno che si fida di certi giornaloni, però non ho tempo da perdere facendo polemiche. C'è tanto da fare". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, prima di un comizio a Como in diretta Facebook, tornando sulla frase attribuita a 'la Repubblica' sul 'qui comando io' e sulla replica di Luigi Di Maio. I Cinquestelle ultimamente sono un po' severi con voi? "Io bado alla sostanza e non alla forma e dico ai miei di non rispondere e di lavorare, lavorare, lavorare. Anche sui temi della famiglia ne ho sentite di tutti i colori, a me interessa andare fino in fondo sulle adozioni e sulle case famiglia dove ci sono parecchi problemi", ha risposto il leader leghista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata