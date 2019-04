Governo, Salvini: Lega dimostrato che è garanzia di concretezza

di dab

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "In questi nove mesi di governo la Lega è ha dimostrato che è garanzia di concretezza, proprio oggi è diventata legge di Stato - perché è stata firmato dal presidente della Repubblica l'ha firmata - il diritto alla legittima difesa". Così il vicepremier, Matteo Salvini, in un comizio a Gela. "Ho sentito che a sinsitra i Saviano, le Boldrini piangono che sarà un far west d'ora in poi. Ma il far west era ieri, se ti trovavi in casa un rapinatore e se reagivi magari dovevi pure risarcirlo, poverino...", aggiunge. "Da oggi la vita del rapinatore sarà un po' più difficile", sottolinea.

