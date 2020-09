Governo, Salvini: Italia rischia di morire di non decisioni

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - "Il danno in questo momento che può essere fatto alle future generazioni e alla classe che produce è la non scelta. È drammatico, lo stiamo vivendo da un anno. Quello che imputo alla maggioranza di governo è che su Ilva, Autostrade, Alitalia, sulla giustizia" e altro "ci sono delle drammatiche non decisioni. Questo Paese rischia di morire di non decisioni". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Se non si decide, occorre prendersi la responsabilità delle scelte. Io mi auguro che l'Italia torni a decidere il prima possibile. L'auspicio che faccio è che si possa tornare a scegliere qualcuno che si prende la responsabilità di decidere, perché di immobilismo e di incertezze stiamo rischiando di morire", ha aggiunto.

