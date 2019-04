Governo, Salvini: Fino in fondo ma opere iniziate vanno completate

Milano, 1 apr. (LaPresse) - "I giornalisti mi chiedono ogni giorno se il governo va avanti. Sì, perché la mia parola vale più di mille sondaggi. E io ho dato la parola agli italiani e vado fino in fondo. Certo, da lombardo, se ho speso dei soldi per aprire un cantiere, preferisco finirlo quel cantiere, perché le opere iniziate vanno finite, perché al militare si faceva 'scavo una buca, copro una buca' e non ha senso una strada, una ferrovia, un aeroporto e un porto incompleti. Se tutti abbiamo a cuore l'ambiente, è meglio viaggiare in treno". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, durante un comizio a Como.

