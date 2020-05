Governo, Salvini: Evidente voglia Lega di collaborare, 'no' ideologici

di egr

Roma, 7 mag. (LaPresse) - "E' evidente la voglia della Lega di collaborare con il Governo. I 'no' possono essere solo ideologici e pregiudiziali". Così il leader della Lega Matteo Salvini in video conferenza sulle proposte del Carroccio per l'ambiente dopo l'emergenza Coronavirus.

