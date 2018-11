Governo, Salvini: Dimissioni Savona? Non credo, è asse portante

di npf

Roma, 23 nov. (LaPresse) - "Sui giornali ne leggo di tutti i colori, alcune cose le scopro su di me senza saperle. Oggi lo spread scende e la borsa sale...io non credo a ministri dimissionari e son convinto che a Bruxelles torneranno a rispettare non il Governo ma l'Italia. Paolo Savona è uno degli assi portanti di questo governo, oggi ho anche letto che non parlo con Di maio e ci ho parlato stamattina, quindi. Lasciamo perdere i retroscena". Così il vicepremier Matteo Salvini a SkyTg24.

