Governo, Salvini: Di Maio scappato a New York perché si vergogna

di lrs

Milano, 23 set. (LaPresse) - "Vi rendete conto che follia e che schifezza" l'accordo Pd-M5S in Umbria. "Di Maio scappa all'assemblea dell'Onu a New York perché evidentemente si vergogna. In Umbria l'accoppiata Renzi-Di Maio-Zingaretti mostrerà il simbolo del M5S sotto quello del Pd". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata