Governo, Salvini: Di Maio? Io lavoro, non ho tempo per offendermi

di rib/abf

Roma, 23 mag. (LaPresse) - “Se sono offeso per Di Maio? No, ho avuto l'onore di rappresentare il popolo italiano a Palermo e a presentare i risultati. Io occupo il mio tempo lavorando. Non ho tempo per offendermi.” Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, in collegamento con Otto e Mezzo in onda questa sera su La7.

