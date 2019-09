Governo, Salvini: Di Maio? Anche lui vittima di Conte

di lrs

Milano, 1 set. (LaPresse) - "Di Maio? Lo vedo anche lui vittima di Conte. Oggi ho letto che Zingaretti e Franceschini non vogliono vicepresidenti. Anche Conte non vuole più vicepresidenti". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook, ad Alzano Lombardo (Bergamo). "Non sapevo di avere un presidente del Consiglio del Pd. Avendoci governato per un anno, non me ne sono accorto", ha aggiunto.

