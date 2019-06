Governo, Salvini: Di Battista? E' bella giornata, non ho tempo per parlarne...

di mbb

Roma, 23 giu. (LaPresse) - "E' una bella giornata, non ho tempo per parlare di Di Battista". Così Matteo Salvini, intervistato da SkyTg24, in spiaggia a Milano Marittima.

All'intervistatore che gli ricorda le parole di ieri dell'ex deputato, secondo cui il leader del Carroccio "si sta berlusconizzando", Salvini sorride e risponde: "Giudichi un po' lei...".

