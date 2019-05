Governo, Salvini: Da M5S ritorno al passato, con no non si ricostruisce

di lrs

Milano, 16 mag. (LaPresse) - "In Piemonte, il 26 maggio un voto alla Lega è anche a favore delle grandi opere e della Tav. Dal punto di vista dei Cinquestelle, c'è il ritorno al passato. Mi sembra che ultimamente ci sia un partito al governo che dice solo no. No all'autonomia, alla Tav, alla flat tax, ma con i no non si ricostruisce l'Europa e un Paese". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Prefettura, a Napoli, dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

