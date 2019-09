Governo, Salvini: Crisi? Mi era stato detto che non si sarebbe fatta flat tax

di scp

Milano, 2 set. (LaPresse) - "L'emergenza in questo paese è tagliare le tasse, mi si era detto chiaramente che con quel governo non si sarebbe fatta". Così il leader leghista Matteo Salvini a Radio24. La Lega ha aperto la crisi "perchè c'era un governo fermo e litigioso", aggiunge, "piuttosto che tirare a campare e fare quello che gli italiani volevano da noi ci siamo messi in discussione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata