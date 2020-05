Governo, Salvini: Conto anche su maggioranza per sfiducia a Bonafede

di egr

Roma, 7 mag. (LaPresse) - "Conto che anche dentro la maggioranza ci sia qualcuno che si sta ponendo le stesse domande. Perché non è una questione di destra o di sinistra: sono usciti dei delinquenti che dovrebbero stare in carcere a vita senza una motivazione plausibile e altri ne usciranno. Sono contento che si offra agli italiani la possibilità di andare oltre perché si è portata fin troppa pazienza". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza, a proposito della mozione di sfiducia depositata in Senato dal centrodestra unito nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

