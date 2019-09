Governo, Salvini: Conte faccia di tolla, ha votato a sinistra

di lrs

Milano, 1 set. (LaPresse) - Giuseppe Conte "oggi ha detto tranquillamente che lui non è dei Cinquestelle. Pensate la faccia di tolla. Ha detto tranquillamente: 'Non sono militante dei Cinquestelle, non vado ai vertici dei Cinquestelle, anzi ho votato a sinistra'". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, alla 'Berghem Fest' di Alzano Lombardo (Bergamo) rispondendo a una domanda sul presidente del Consiglio incaricato, che è stato bollato come "buffone" e "traditore" da alcuni militanti.

