Governo, Salvini: Con Luigi troveremo accordo, si rassegnino sciacalli

di lcl/npf

Roma, 7 nov. (LaPresse) - "Non ci sarà problema a risolvere tutte le questioni su giustizia, manovra, legge di bilancio e autonomia. Si rassegnino gli sciacalli". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del tavolo di coordinamento nazionale del nuovo sistema di accoglienza dei richiedenti asilo.

"Non abbiamo dead line, daremo vita a riforma giustizia storica. Non siamo al mercato non c'è compromesso, con Luigi troveremo un accordo sicuramente", ha concluso.

