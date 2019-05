Governo, Salvini: Cdm ancora non convocato, spero mi dicano ora

di lcl/npf

Roma, 20 mag. (LaPresse) - Il Consiglio dei ministri "non è stato ancora convocato, io mi sono tenuto libero, spero mi dicano l'ora". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini entrando alla conferenza stampa per promuovere la sicurezza degli anziani.

"Spero non ci siano scontri. Gli aiuti alle famiglie sono fondamentali così come lottare contro gli scafisti la mafia e camorra. Sono pronto ad approvare il decreto sicurezza bis perché ci sono le assunzioni per il personale della giustizia", ha aggiunto.

