Governo, Salvini: C'è cronoprogramma, avanti con autonomia e Tav

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Abbiamo il cronoprogramma. Sull'autonomia il testo base è pronto. Il consenso della Lega al Centro e al Sud ci dice di andare avanti". Lo stesso discorso vale "per la Tav e le altri grandi opere. Gli italiani ci danno un mandato chiaro: andate a fate". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

