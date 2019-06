Governo, Salvini: Avanti se mi lasciano fare le cose, altrimenti no

di mad/vln

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Non ho voglia di perdere tempo. Se mi lasciano fare le cose di cui questo Paese ha bisogno, avanti altri 4 anni, se mi accorgo che qualcuno ha voglia solo di litigare, torniamo da voi e vediamo cosa vogliono gli elettori. Perché non abbiamo tempo da perdere. Non si possono dire solo no". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un comizio a Nettuno (Roma).

