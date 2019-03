Governo, Salvini: Alleanza con M5S? Nella Lega tutti d'accordo con me

di lrs/dab

Milano, 25 mar. (LaPresse) - "Dentro la Lega sono tutti concordemente, totalmente e felicemente d'accordo con me. Voglio vedere chi si lamenta. Errori ne ho fatti e ne farò ma un periodo storico come questo, la mia iscrizione (alla Lega, ndr) risale al 1990, non me lo ricordo. Siamo centrali anche a livello internazionale. Questo governo e questa alleanza ci sta permettendo di fare quello che per anni abbiamo solo sognato di fare. Non vedo alcunché di diverso". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano, a chi gli chiedeva se nella Lega sono tutti d'accordo sull'idea di proseguire l'esperienza di governo con i Cinquestelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata