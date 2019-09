Governo, Salvini a M5S: Ne valeva davvero la pena per qualche poltrona?

di scp

Milano, 17 set. (LaPresse) - "Agli amici 5 Stelle: ne valeva davvero la pena? Svendere una battaglia, un progetto, una dignità per tirare a campare qualche mese, per raccattare qualche poltrona?". Così il leader leghista Matteo Salvini in una diretta Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata