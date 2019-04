Governo, Salvini: A ferri corti? No, sono 'cassate', io non mollo

di npf

Roma, 1 apr. (LaPresse) - Il Governo è ai ferri corti? "No, come si dice a Oxford sono 'cassate'... che leggo sui giornali dal primo giorno che abbiamo giurato come ministri. Dicono dal primo giorno che siamo litigiosi, fascisti, razzisti... Dopo nove mesi gli italiani hanno toccato con mano: abbiamo fatto tante cose e tante le stiamo preparando. Il Governo va avanti. Al di la' delle chiacchiere che posso fare con il presidente Conte davanti a un buon bicchiere di rosso nelle campagne fiorentine, figurarsi se mollo". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervistato dall'emittente fiorentina Lady Radio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata