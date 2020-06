Governo, Sala: Conte? Ora non ci sono alternative, ha fatto il suo

di mrc/lrs

Torino, 4 giu. (LaPresse) - A Conte "in questo momento non ci sono alternative. E credo che abbia fatto il suo, do un giudizio positivo. Più che Conte ho sottolineato la necessità di avere persone al governo di altissima esperienza. Ieri Conte ha detto che la sua squadra è questa qua e io mi taccio". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a Sky Tg24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata