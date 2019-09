Governo, Rousseau: Votato 79.634 iscritti M5S, è record mondiale

di dab

Milano, 3 set. (LaPresse) - "Nel corso di questa votazione si è segnato un nuovo record nella storia di Rousseau (il precedente di maggio 2019 era di 56.127 votanti). Dalle 9 alle 18 hanno infatti espresso la propria preferenza 79.634 iscritti, su una base di aventi diritto che, alla mezzanotte del 2 settembre 2019, ha raggiunto il numero di 117.194 iscritti. È un record mondiale di partecipazione ad una votazione politica online in un solo giorno". Così l'Associazione Rousseau in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, dopo il voto degli iscritti M5S che ha dato il via libera al governo con il Pd. "Il picco si è raggiunto nelle prime due ore di votazione nel corso delle quali hanno votato oltre 30mila cittadini: un traffico addirittura 10-12 volte superiore rispetto a quello del primo turno di votazioni per la scelta dei candidati del MoVimento 5 Stelle alle elezioni europee", spiegano dall'associazione.

