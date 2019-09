Governo, Rousseau: Durante voto non rilevati attacchi informatici

di dab

Milano, 3 set. (LaPresse) - "Nel corso dell'intera procedura di voto non è stato rilevato nessun attacco informatico diretto alla piattaforma Rousseau. Sono stati invece rilevati tentativi di attacchi nella giornata di venerdì 30 agosto 2019 che, tuttavia, il sistema ha respinto immediatamente confermando solidità e sicurezza della piattaforma". Lo scrive l'Associazione Rousseau in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, dopo il voto degli iscritti M5S che ha dato il via libera al governo con il Pd.

