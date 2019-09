Governo, Richetti: No a fiducia, nasce per opportunismo e su ambiguità

di npf/ddn/ntl

Roma, 10 set. (LaPresse) - "Non posso per coerenza ai valori della mia militanza politica votare la fiducia a un Governo che nasce su motivi di opportunismo e ambiguità". Così il senatore Pd Matteo Richetti annunciando nell'aula del Senato il no alla fiducia al Conte bis.

