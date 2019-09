Governo, Renzi: Voto fiducia ma non basta essere contro Salvini

di npf/abf

Roma, 9 set. (LaPresse) - "Il nuovo Governo chiede la fiducia alla Camera oggi e al Senato domani. A tutti i puristi chiedo di riflettere attentamente su quale fosse l'alternativa. Preferivate forse i pieni poteri a Salvini per cinque anni? Io no. E anche se umanamente e personalmente mi costa molto, domani voto la fiducia al Governo Conte II". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Non basta essere contro Salvini", aggiunge però.

