Governo, Renzi: Voteremo fiducia su misure economiche, no crisi adesso

di mad

Milano, 28 apr. (LaPresse) - "Voteremo la fiducia sulle misure economiche e non vogliamo aprire crisi in questo momento così difficile. Ma il Governo non può calpestare ancora la Costituzione". Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rilanciando la sua intervista a Repubblica.

