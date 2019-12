Governo, Renzi: Sembra Beautiful. Si litiga troppo, è ora di finirla

di bdr/lrs

Milano, 2 dic. (LaPresse) - All'interno del governo "c'è una situazione politica in cui si litiga troppo. Sembra Beautiful, non si può vedere. È ora di finirla con queste litigate". Lo ha detto Matteo Renzi presentando Italia viva a Milano. Dopo il suo intervento, durato oltre un'ora, l'ex premier si è fermato per alcuni minuti per salutare i sostenitori e scattare selfie con i militanti del partito.

