Governo, Renzi: Se Pd vuole prima cuneo fiscale e poi altro va bene

di dab

Milano, 6 ott. (LaPresse) - "Se il Pd insiste per fare prima la riduzione del cuneo fiscale e poi family act e le altro, per noi va bene, in nome del quieto vivere. Per noi è poco, ma va bene, se il M5S, Leu e il presidente del Consiglio sono d'accordo". Così il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ai microfoni di 'In mezz'ora in più', su Rai3. "Se è così importante per il Pd, che sembra la terza guerra mondiale, parliamone", aggiunge.

