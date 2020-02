Governo, Renzi: Se Conte vuole sostituirci, prossima volta ci riesca

di npf/abf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - "Ci hanno provato. Non ce l'hanno fatta ma ci hanno provato. Hanno cercato di raccogliere i senatori responsabili. Ma se lo vogliono fare non c'è niente di male. Se il presidente del Consiglio o qualche suo collaboratore vogliono sostituirci non c'è niente di male, ma la prossima volta farebbero meglio a riuscirci". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi nel corso della puntata di Porta a porta che andrà in onda questa sera.

