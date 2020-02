Governo, Renzi: Se Conte respinge proposte Iv fa passo indietro

di egr

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Se il Premier riterrà che su queste cose si possa trovare un buon compromesso, noi ci saremo. Se il Premier riterrà di respingere le nostre idee, faremo senza polemiche un passo indietro, magari a beneficio dei cd. Responsabili. Dentro o fuori non è una questione di tattica, ma di contenuti. Se sui contenuti siamo d'accordo, si sta dentro. Se sui contenuti siamo lontani, è giusto che tocchi ad altri. Con una parola: noi facciamo politica, non populismo". Così il leader di Iv Matteo Renzi su Facebook in merito al piano 'Italia Shock' che ha proposto al Governo e all'incontro che avrà con il presidente del Consiglio Giuseppe la prossima settimana, dopo il quale Giuseppe Conte andrà alle Camere a chiedere la fiducia.

