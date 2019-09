Governo, Renzi: Scadenza è 2023, Italia viva non stacca la spina

di lrs

Milano, 26 set. (LaPresse) - "La scadenza della legislatura è il 2023 così nessuno si preoccupa". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, su La7 a 'L'aria che tira'. Non staccherete la spinta? "Quando leggo i giornali la mattina, mi sto antipatico da solo. C'è un racconto su di me rancoroso. Noi non siamo quelli che staccano la spina ma siamo quelli che l'abbiamo attaccata. Se non era per noi, si sarebbe andato a votare: l'Italia non avrebbe toccato palla in Europa, sarebbe aumentata l'Iva e Salvini in campagna elettorale si sarebbe inventato di tutto", ha aggiunto.

