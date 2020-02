Governo, Renzi: Prossima settimana finisce teatrino. Iv non vivacchia

di npf/egr

Roma, 20 feb. (LaPresse) - "La settimana prossima conto che possiamo mettere finalmente la parola fine a questo teatrino. Italia viva si è caratterizzata in questi mesi come l'unico luogo di presentazione di proposte serie. Noi vogliamo un'Italia viva e non un'Italia che vivacchia". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa, al Senato di presentazione del piano 'Italia shock'

