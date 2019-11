Governo, Renzi: Per non cadere abbassi tasse e sblocchi cantieri

di vln

Milano, 15 nov. (LaPresse) - "La scadenza della legislatura è il 2023, e spero che sia la stessa scadenza anche per il governo. Farei di tutto per evitare che il governo cadesse, ma in caso c'è la Costituzione che spiega cosa si deve fare. Per evitare che cada la cosa migliore è abbassare le tasse e sbloccare i cantieri". Lo dichiara il leader di Italia Viva Matteo Renzi a 'L'aria che tira' su La7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata