Governo, Renzi: Non voglio rompere ma sollevarlo, non mi dimetto riformista

di npf/abf

Roma, 22 feb. (LaPresse) - "Siamo stati percepiti come quelli che volevano rompere. Dice non far cadere il Governo, io lo voglio risollevare. Per farlo non possiamo dimetterci da riformisti come sta facendo qualcun altro pur di mantenere il proprio posizionamento. Noi stiamo difendendo la dignità di un posizionamento politico". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo all'assemblea del partito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata