Governo, Renzi: Lanciare idee non è ultimatum, se lo facciamo cadere ci ricoverano

di fbg/abf

Firenze, 18 ott. (LaPresse) - "C'è chi scrive che Renzi vuole fare cadere il governo. Lo abbiamo fatto un mese fa, e se lo facciamo cadere ora ci ricoverano per schizofrenia". Lo ha detto Matteo Renzi aprendo, questa sera a Firenze, i lavori della "Leopolda 10-Italiaventinove". "Se lanciamo delle idee non sono ultimatum, è per il populismo che le idee sono ultimatum", ha aggiunto Renzi.

