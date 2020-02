Governo, Renzi: Incontro con Conte rimandato a dopo emergenza coronavirus

di fbg/dab

Firenze, 24 feb. (LaPresse) - "Noi siamo in una settimana in cui avremmo dovuto fare il punto finale con il presidente del Consiglio per chiarire" alcune cose, "tutta via quello che è accaduto, e che sta accadendo soprattutto in Lombardia, in Veneto ed in altre regioni, porta a mettere la sordina alle polemiche di parte. Quindi noi siamo al fianco del presidente del Consiglio, al fianco di tutte le istituzioni, per lavorare insieme sulla vicenda coronavirus". Così, oggi a Firenze, incontrando la stampa in Consiglio regionale, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ha risposto ai giornalisti confermando che l'incontro con il premier Conte è stato rimandato a data da destinarsi. "Quando l'emergenza Corona virus passerà e potremo tornare a discutere delle questioni politiche - ha aggiunto Renzi - è chiaro che la questione del piano 'choc' sarà uno dei quattro punti fondamentali per noi assieme, come noto, alle questioni legate all'elezione diretta del premier, alla giustizia giusta e al reddito di cittadinanza".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata