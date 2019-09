Governo, Renzi: Buon lavoro a nuova squadra, tifiamo per l'Italia

di dab

Milano, 4 set. (LaPresse) - "Buon lavoro al nuovo Governo. Facciamo tutti il tifo per l'Italia". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd, Matteo Renzi, il primo a spingere per un accordo con il M5S per la composizione di un nuovo esecutivo.

