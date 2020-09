Governo, Provenzano: Ora M5S faccia scelta di campo

di npf/abf

Roma, 21 set. (LaPresse) - "Zingaretti ha rimesso il Pd in campo, l'ha ricostruito dalla macerie. Ora il Pd ha combattuto le destre in tutto il Paese". Lo ha detto il ministro per il Sud Peppe Provenzano parlando al Nazareno con i cronisti. "Il populismo di Salvini e della Meloni è pericoloso. Credo che il M5S, anche alla luce dei risultati delle Regionali, debba fare una riflessione. Credo sia giunto il momento di fare una scelta di campo, come ha già fatto Conte", ha aggiunto.

