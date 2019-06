Governo, Prodi: Finita la parabola ascendente di Salvini

di dab

Milano, 9 giu. (LaPresse) - "È vero Salvini tira dritto, ma non tiene conto delle curve. Credo che abbia tenuto una velocità eccessiva e che ora sia finita la sua parabola ascendente. Ha dei grandi problemi da affrontare". Lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, Romano Prodi, intervistato a Bologna per 'Repubblica delle idee' 2019.

