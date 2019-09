Governo, Pisano: E' un onore, innovazione può far crescere Paese

Torino, 4 set. (LaPresse) - "Sono grata dell'occasione che mi è stata data oggi dal Presidente del Consiglio Incaricato, Giuseppe Conte. È per me un onore poter dare il mio contributo al nostro Paese, un territorio ricco di potenzialità e competenze da sviluppare". Lo scrive su Facebook Paola Pisano, nuova ministra dell'Innovazione tecnologica. "Ringrazio prima di tutto la Sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino - aggiunge - tutta la Giunta e il Consiglio Comunale che hanno da sempre supportato e creduto che l'innovazione possa trasformare e far crescere il nostro Paese".

