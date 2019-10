Governo, Pinotti (Pd): Se cade si va al voto, non tirare troppo corda

di dab

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "Non ci può essere il tabù del voto" e "se cade questo governo si va al voto" perché "non c'è possibilità di formare un'altra maggioranza". Lo dice la senatrice del Pd, Roberta Pinotti, ex ministra della Difesa. "Questo governo deve fare le cose che servono al Paese, e se le fa i successi devono essere di tutti senza che si piantino bandierine", aggiunge. Però "non va tirata troppo la corda di un partito che ha la propria storia nel Paese", sottolinea.

