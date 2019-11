Governo, Patuanelli: No 'one man show', Paese ha bisogno di dialogo

di vln

Milano, 1 nov. (LaPresse) - "Viviamo in un'epoca in cui cedere alla paura e agli slogan è sempre più facile, un'epoca nella quale si pensa che ci siano eroi buoni da una parte e cattivi ipocriti dall'altra. L'epoca dei ‘one man show' che hanno tutte le soluzioni in due parole, possibilmente ben indicizzate su google. Invece, credo che questo Paese abbia bisogno di dialogo, di contaminazione delle idee, della volontà di fare la cosa giusta, sempre e comunque, anche quando tutti ti voltano le spalle". Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in un lungo post su Facebook in difesa della manovra. " Possiamo sbagliare, dare alcune cose per scontate o non accorgerci delle malizie altrui, ma statene pur certi: ce la metteremo sempre tutta e lo faremo sempre nell'interesse dei cittadini. Mai per tornaconto personale - ha concluso - Questo è il MoVimento 5 Stelle".

