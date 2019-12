Governo, Paragone gela la maggioranza: "Voto no alla manovra"

"Voterò la fiducia? Secondo voi?". Intervistato dai giornalisti fuori da Palazzo Madama, il senatore del Movimento Cinque Stelle Gianluigi Paragone si mostra enigmatico. Poi ammette: "Mi sembra abbastanza chiaro. Scherzi a parte, ho già detto che non sono in sintonia con l'impostazione macroeconomica del governo. Questa è una manovra dettata da Bruxelles. Voto no. Voto no in dissenso, perché io ci metto la faccia, dico quello che penso e credo di essere coerente". Paragone, però, non si vede fuori dal Movimento: "Perché dovrei uscire? Io faccio tutto quello che c'è scritto nel programma elettorale per il quale sono stato eletto. È un problema degli altri, non mio". Infine la durissima critica su Luigi Di Maio: "Ormai è un capo politico solo sul biglietto da visita".