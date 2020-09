Governo, P.Chigi: Torino sede Istituto italiano Intelligenza artificiale

di dab

Roma, 3 set. (LaPresse) - La Presidenza del Consiglio ha individuato Torino come sede principale per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A). È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. (Segue)

