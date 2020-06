Governo, Orlando: Stati generali siano inizio, non falsa partenza

di dab

Roma, 7 giu. (LaPresse) - L'idea di convocare gli stati generali dell'economia "non è affrettata se si tratta di un inizio, noi vogliamo essere certi che non si tratti di una falsa partenza". Lo dice il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, ai microfoni del Tg3. "Dobbiamo arrivare all'appuntamento con l'utilizzo dei fondi europei con le idee molto chiare e soprattutto mettendo tutti i soggetti, pubblici e privati, in condizioni di poter giocare al meglio la partita", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata